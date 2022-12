Energia solare: il piano di Enfinity Global per tre centrali in Italia con un investimento di 142 mln di euro

(PRIMAPRESS) - MILANO - Energia solare, la sfida di Enfinity Global Inc, tra i leader nel settore dell’energia rinnovabile, con un investimento di 142 milioni di euro grazie ad un finanziamento di IVA e LCs facilities, per la costruzione in Italia di tre centrali a energia solare, per un totale di 112 MW.

Il finanziamento è costituito da una prima tranche di project finance di due impianti fotovoltaici per un totale di 72 MW, che vede coinvolti Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) e BayernLB. Una ulteriore tranche di 40 MW include, tra gli istituti finanziatori, anche Nomura. Queste istituzioni hanno agito come mandated lead arranger (MLA) per il finanziamento di ciascun progetto, attraverso una struttura di club deal che include 85 milioni di euro di finanziamento non-recourse senior debt e 57 milioni di euro di finanziamento IVA e LCs facilities per PPA e moduli fotovoltaici.



"Siamo grati di collaborare con tre importanti istituti finanziari e poter dimostrare la qualità del nostro portfolio, così come la solidità economica del settore", ha affermato Carlos Domenech, CEO di Enfinity Global. “Enfinity Global detiene altri 318 MW di progetti in Italia già autorizzati, ed è determinata a portare a compimento ulteriori 2 GW di progetti, il cui iter autorizzativo è in stato avanzato. Il nostro obiettivo è quello di offrire soluzioni ai nostri clienti basate sulla fornitura di energia pulita, prevedibile e conveniente. La realizzazione dei nostri progetti contribuirà in maniera significativa all’attuazione del piano, da parte del Paese, per l'indipendenza energetica e genererà migliaia di posti di lavoro nell'ambito della green economy". - (PRIMAPRESS)