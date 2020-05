Editoria, Martella: "Le news sono servizio pubblico. Interventi di crediti d'imposta per i giornali online"

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Le news sono servizio pubblico”. Lo ha dichiarato in commissione il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Editoria, Andrea Martella (Pd). Il Governo starebbe lavorando a rafforzare gli interventi di emergenza per il settore dell'editoria, con provvedimenti centrati in particolare sui crediti d'imposta, da ampliare e rifinanziare attraverso il prossimo decreto, il cosiddetto decreto aprile in corso di elaborazione da parte dell'esecutivo. “Il provvedimento è orientato innanzitutto a limitare la perdita dei ricavi pubblicitari che, soprattutto per le testate locali e per quelle più piccole, rappresentano la principale fonte di sostentamento. La complessiva tenuta delle vendite e l'aumento degli accessi ai siti delle testate registrato nelle ultime settimane, non possono in alcun modo neutralizzare gli effetti negativi derivanti dal crollo degli investimenti pubblicitari delle imprese, inevitabile in ogni fase di crisi".

"E' per questo - ha proseguito - che abbiamo modificato il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, già vigente a regime come incentivo agli investimenti incrementali sull'anno precedente, in una misura applicabile per l'anno in corso all'investimento complessivo. E' un primo segnale importante per incentivare le imprese a mantenere una certa quota di investimento in pubblicità sui giornali e le televisioni locali".

Secondo quanto anticipato da Martella, si tratterebbe di orientarsi su tre direttrici principali: "Credito d'imposta sulla pubblicità (anche per testate on line e tv locali), se si arrivasse alla possibilità di credito d'imposta al 50 per cento e si aumentasse la capienza sarebbe già un risultato molto importante. Credito d'imposta sulla carta, prevedendo che siano beneficiarie di questo tipo di contributo non si tratti di imprese che già usufruiscono di un contributo pubblico. E l’altra è una misura nuova, un credito d'imposta per il digitale: riguarda le spese per hosting, server, telefoniche, innovazione che sono state necessarie per molte testate in questo periodo e che io credo configureranno sempre più una forma di lavoro e che noi dobbiamo favorire per sostenere il processo di digitalizzazione che la pandemia ha accelerato ma che era già in corso". - (PRIMAPRESS)