Economia: Tajani a New York per un premio elogia la Fed e critica Lagarde per il costo del denaro

NEW YORK - "L'Europa non è in recessione" aveva detto nei giorni scorsi la presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde parlando della possibilità di alzare ancora di mezzo punto i tassi d'interesse per riportare l'inflazione al 2%. Parole che non sono piaciute al ministro degli Esteri, Antonio Tajani che nel ricevere un premio nella cerimonia a New York della storica Foreign Policy Association, ha ha avuto parole dure per la politica della Lagarde. "A mio parere la Fed sta lavorando bene mentre la politica eccessivamente rigorista della Bce sta producendo qualche effetto negativo sulle imprese. Pagare di più la moneta in momento dove è necessario consolidare la ripresa è un messaggio negativo per le imprese", ha affermato il ministro.