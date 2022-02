Economia Russia: crolla il rublo (30%) e le banche chiedono di non vendere i titoli a stranieri

(PRIMAPRESS) - RUSSIA - Il rublo crolla al minimo storico per l'effetto conflitto Ucraina. Le quotazioni della valuta russa cedono il 30% nel mercato ufficiale di Mosca,dopo che la Banca centrale ha ritardato di 3 ore le contrattazioni. Attualmente per un dollaro servono 106 rubli. Dopo le sanzioni e l'esclusione dallo Swift, la Banca centrale russa ha deciso di aumentare i tassi di interesse di riferimento di 10,5 punti, al 20%. Ampliati i titoli che possono essere usati come garanzia per prestiti e ordinato agli operatori di non vendere titoli russi a clienti stranieri. - (PRIMAPRESS)