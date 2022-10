Economia Italia: l’Fmi prevede nel 2023 un -0,2% del Pil. Balzo dell’inflazione a 8,7%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Fondo monetario internazionale rivede al rialzo la crescita dell'Italia: il Pil è atteso nel 2022 a +3,2%, ovvero 0,2 punti percentuali in più rispetto alle stime di luglio. Ma per il 2023 è previsto un calo del Pil dello 0,2%. Italia e Germania saranno i primi due grandi Paesi a finire in recessione. Per quest'anno previsto in miglioramento anche il deficit/Pil, giù al 5,4%, e il debito pubblico italiano che dovrebbe limitarsi al 147,2% del Pil. La disoccupazione scenderà all'8,8%. Balzo dell'inflazione, all'8,7%. - (PRIMAPRESS)