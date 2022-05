Economia cinese: il lockdown draconiano fa segnare un tonfo del -11,10% ad Aprile

(PRIMAPRESS) - CINA - Le vendite al dettaglio in Cina hanno avuto un tonfo annuo ad aprile -11,10%, scivolando ai minimi degli ultimi due anni a fronte del -3,5% di marzo e del -6,1% stimato dagli analisti, a causa delle dei lockdown draconiani in risposta all'ondata di Covid che "ha avuto un impatto massiccio sull'economia". Per l'Ufficio nazionale di statistica la produzione industriale ha segnato sempre ad aprile una brusca frenata annua a -2,90% contro attese a +0,4% e il +5%di marzo, centrando il primo calo da marzo 2020. - (PRIMAPRESS)