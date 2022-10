Ecofin: via libera alla direttiva per il giusto salario minimo legale per chi lavora nella Ue

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Ecofin, il Consiglio di Economia e Finanaza, ha dato il via libera definitivo alla direttiva che promuoverà l' adeguatezza dei salari minimi legali e contribuirà così a raggiungere condizioni di lavoro e di vita dignitose per i dipendenti nell'Unione europea. La direttiva fissa procedure per l'adeguatezza del salario minimo legale, promuove la contrattazione collettiva sulla determinazione del salario e migliora l'accesso effettivo alla protezione del salario minimo per quei lavodatori che hanno diritto a un salario minimo ai sensi del diritto nazionale. - (PRIMAPRESS)