DL Milleproroghe: l’allarme di Federauto per la mancata estensione dei termini di consegna di beni strumentali

(PRIMAPRESS) - ROMA – Il decreto Milleproroghe appena approvato lascia fuori le imprese dell'automotive. In una nota Federauto denuncia l'allarme delle imprese italiane di trasporto merci e passeggeri e della filiera industriale e commerciale del mancato inserimento nel testo del DL Milleproroghe appena approvato dal Consiglio dei Ministri, della estensione dei termini di consegna dei beni strumentali tradizionali, tra cui rientrano i veicoli utilizzati dalle imprese che effettuano servizi di trasporto.

"Il rischio - si legge nel comunicato - è che il settore automotive, a causa delle ben note problematiche di rallentamento su tutte le principali catene di approvvigionamento, shortage di chip, materie prime e semi-lavorati, potesse non riuscire a rispettare le scadenze previste dalla Legge di Bilancio 2021 era stato con largo anticipo comunicato al Governo, con la richiesta di concessione di 6 mesi di proroga che nulla avrebbero impattato sui bilanci dello Stato. Purtroppo - conclude la nota - il grido d’allarme congiunto con i clienti non ha sortito effetti e oggi le imprese di trasporto rischiano di veder pregiudicato l’accesso ad una delle principali misure di sostegno agli investimenti degli ultimi anni, che, tra l’altro, non sarà più operativa nel 2023. - (PRIMAPRESS)