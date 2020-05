DL Imprese: nasce un fondo Cassa di Depositi e Prestiti destinato all'edilizia antisismica a tasso agevolato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il DL Imprese appena varato, ha introdotto un fondo presso Cassa Depositi e Prestiti destinato agli adeguamenti antisismici degli immobili. “In particolare - come spiega Roberto Pella di Forza Italia, primo firmatario della proposta insieme al collega Fiorini - si tratta di uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l’erogazione, attraverso i canali bancari, di prestiti per interventi finalizzati all’edilizia antisismica. Questo - continua Pella - nelle more dell’autorizzazione del Medio Credito Centrale o di Sace”. - (PRIMAPRESS)