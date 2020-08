Distensione dei rapporti USA e Cina nella guerra dei dazi: Mnuchin: “Rapporti costruttivi”

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Nuova intesa tra Usa e Cina sull'accordo di fase uno per il commercio firmato a gennaio scorso per stabilire una tregua nella guerra dei dazi. Il vice primo ministro cinese, Liu He, ha avuto un colloquio telefonico con il rappresentate Usa per il commercio, Robert Lighthizer, e con il segretario al Tesoro, Steve Mnuchin. "Un dialogo costruttivo sul rafforzamento del coordinamento delle politiche macro-economiche dei due Paesi e sull'attuazione della prima fase dell'accordo",ha commentato il ministero del Commercio cinese. - (PRIMAPRESS)