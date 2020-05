Decreto Rilancio, Franceschini (Turismo): "Due miliardi al Turismo con bonus vacanze per redditi al di sotto dei 50 mila euro"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Decreto Rilancio dell’economia del paese, secondo quanto dichiarato dal ministro per il Turismo, Dario Franceschini, dovrebbe prevedere di destinare oltre due miliardi di euro nel comparto turismo. Si tratta di "un intervento straordinario tra i più importanti dell'intera manovra”, ha assicurato il titolare dei Beni culturali, Franceschini - che si attuerà con “una misura che aiuterà famiglie e imprese con il tax credit vacanze, un bonus da spendere entro il 2020 in alberghi e strutture ricettive per persone sotto reddito Isee di 40 o 50 mila euro”. Il bonus, sempre secondo l’anticipazione del ministro sarà di "150 euro per single e fino a 500 per coppie con figli". - (PRIMAPRESS)