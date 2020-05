Decreto Liquidità: oltre 5.200 le richieste di finanziamento di 25 mila euro pervenute al Fondo di Garanzia

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’attuazione del Decreto Liquidità non è ancora completamente entrato a regime. Non tutti gli istituti di credito si sono trovati pronti per ricevere l’enorme domanda arrivata dalla piccola e media impresa relativa ai finanziamenti fino a 25 mila euro con le garanzia dello Stato. Le domande pervenute, secondo le comunicazioni del Fondo di Garanzia ( fondodigaranzia.it ), sono state ad oggi circa 5.200 per un valore di finanziamenti richiesti di 115.321.739. Secondo quanto anticipato da Maurizio Aletti, della Direzione relazioni esterne della Banca di Credito Cooperativo di Roma, al 24 aprile scorso, erano già 1.038 le pratiche deliberate da BCC per finanziamenti fino a 25.000 euro per complessivi 22,6 milioni di euro,circa il 19% circa del totale delle richieste pervenute da tutte le banche italiane per prestiti della stessa soglia.Ma qual è il tasso con cui si accede al finanziamento? Per i finanziamenti fino a 25.000 euro, la garanzia del Fondo al 100% indicato dal Decreto Liquidità, prevede un tasso nominale annuo lordo pari a 1,30% (taeg 1,40%).Ma sul mercato bancario le imprese possono conquistare qualche punto percentuale in meno rispetto a quanto stabilito dal decreto. “Per i clienti e i soci - spiega ancora Aletti di BCC - siamo scesi all’ 1,20% e per i mutui chirografari fino a 6 anni, con garanzia del Fondo all’80%, il tasso nominale annuo lordo praticato dal nostro istituto è pari al 2,50% (taeg esemplificativo 2,89%)”. - (PRIMAPRESS)