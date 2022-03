Debito russo: le ragioni di Lavrov nel giorno dopo il saldo prima rata degli Eurobond per evitare il default

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il ministro degli Esteri russo, Lavrov ha tenuto una conferenza ripresa integralmente dalla Tv russa nazionale in cui ha sottolineato con forza che "Le sanzioni ci hanno reso più forti" ma l'esponente del Cremlino non spiega in che cosa consiste la forza acquisita. Tuttavia i toni appaiono meno duri dei primi giorni.

Proprio ieri, alla scadenza della prima rata del debito russo internazionale, da Mosca era arrivata la notizia di aver ordinato di inviare agli investitori 117 milioni di dollari in pagamenti di interessi, nel tentativo di evitare il suo primo default internazionale in più di un secolo.

Questo perché i fondi utilizzati dal paese per pagare il debito provenivano dalle attività estere congelate della Russia, sanzionate a causa del suo attacco all'Ucraina, quindi non è chiaro se gli investitori riceveranno i loro soldi.

Anton Siluanov, ministro delle finanze russo, ha dichiarato ai media statali Russia Today che il paese ha rispettato i suoi obblighi nei confronti dei creditori. Ma la "possibilità o impossibilità di adempiere ai nostri obblighi in valuta estera non dipende da noi", ha detto Siluanov, secondo RT, avvertendo che il pagamento potrebbe non andare a buon fine se gli Stati Uniti lo rifiutano.

"Abbiamo i soldi, abbiamo effettuato il pagamento, ora la palla è nel campo americano", ha detto. Un portavoce del Tesoro ha affermato che gli Stati Uniti consentiranno che i pagamenti vengano effettuati. I due coupon che la Russia deve pagare sugli eurobond denominati in dollari in scadenza servono come prima prova della capacità della Russia di pagare i propri debiti mentre il mondo infligge massicce sanzioni alla sua economia. Oggi si saprà se i pagamenti ordinati andranno a buon fine. - (PRIMAPRESS)