Dazi Russia: Biden pensa ad alzare la tassa sull'importazione di concerto con il G7 e Leader Ue

(PRIMAPRESS) - USA - Potrebbe già essere deciso nelle prossime ore lo stop a privilegi commerciali per la Russia. Il presidente Usa, Biden, vuole introdurre un aumento dei dazi sulle importazioni russe. L'anticipazione arriva dall'agenzia economica Bloomberg. L'annuncio della revoca dei privilegi commerciali arriverà in accordo al G7 e sarebbe già in discussioneal tavolo dei leader Ue in corso a Versailles. La sospensione dei normali rapporti commerciali metterà la Russia nelle stesse condizioni di Paesi come Cuba e Corea del Nord, e permetterà agli Stati Uniti di imporre dazi più alti rispetto agli altri membri del Wto (Organizzazione mondiale del commercio). - (PRIMAPRESS)