Davide Campari Milano: approvato il bilancio 2021. Dividendo in aumento del +9,1%

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’Assemblea del Gruppo Davide Campari-Milano, ha approvato il bilancio annuale al 31 dicembre 2021. La Relazione Annuale 2021 comprende la Relazione sulla Remunerazione per cui l’assemblea si è espressa con votazione consultiva con esito favorevole. L’Assemblea ha deliberato la distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2021 di €0,06 (al lordo delle ritenute di legge applicabili), in aumento del +9,1% rispetto all’anno precedente. Il dividendo complessivo distribuito sulla base delle azioni in circolazione, con esclusione di quelle detenute dalla Società alla data dell’Assemblea, risulta pari a €67,6 milioni, rinviando a nuovo utili per un importo pari a €99,3 milioni. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 21 aprile 2022, con record date il 20 aprile 2022 e stacco cedola numero 2 il 19 aprile 2022, in conformità al calendario di Borsa Italiana.

Il Gruppo ha anche nominato il nuovo consiglio d'amministrazione per il prossimo triennio, composto da: Luca Garavoglia, Robert Kunze-Concewitz, Paolo Marchesini, Fabio Di Fede, Emmanuel Babeau, Eugenio Barcellona, Alessandra Garavoglia, Margareth Henriquez, Jean-Marie Laborde, Christophe Navarre e Lisa Vascellari Dal Fiol. - (PRIMAPRESS)