Conti Pubblici, ok del governo sulla nota di aggiornamento al Def con un deficit del 7%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sui contaci pubblici il governo trova l'intesa sulla nota di aggiornamento al Decreto Economico Finanziario (Nadef) che nel 2021 porterà ad una manovra da "40 mld" di euro per effetto sia dello spazio creato dallo stop ai vincoli di bilancio europei che per l'anticipo di alcune risorse del Recovery plan. Così il ministro dell'Economia Gualtieri. Nella Nadef "abbiamo deciso un deficit del 7%, contro un tendenziale che era a 5.7%, con una espansione fiscale molto significativa "che segue anche i suggerimenti delle istituzioni internazionali a non attenuare lo stimolo di bilancio troppo presto", ha concluso Gualtieri. - (PRIMAPRESS)