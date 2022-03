Conflitto Ucraina, Visco: “L’approvvigionamento energetico pesa sull’inflazione e domanda interna”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "L'invasione russa in Ucraina (...) è destinata a produrre ferite sociali ed economiche profonde". Così il governatore di Bankitalia, Visco, all'assemblea ordinaria dei partecipanti al capitale per l'approvazione del bilancio. Una rottura"del processo di integrazione economica e finanziaria internazionale che (...) potrebbe avere pesanti ripercussioni sull'approvvigionamento energetico dell'Europa,sull'inflazione, sulla domanda interna e sugli scambi internazionali. Non ultimo sul rispetto dei tempi della transizione energetica". Argomentazioni che sono emerse anche nella conferenza stampa tenuta oggi dal premier Draghi con i giornalisti esteri. - (PRIMAPRESS)