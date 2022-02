Conflitto Ucraina: borse europee in calo. Le peggiori Francoforte e Parigi. Volano i prezzi degli energetici

(PRIMAPRESS) - MILANO - Scambi in forte flessione per tutte le Borse europee a seguito dell'attacco russo all'Ucraina. Piazza Affari è arrivata a cedere oltre il 4%, ma poi ha limato le perdite e viaggia intorno a un -2,7%. Anche le altre piazze europee hanno avviato gli scambi con perdite superiori al 4%, per poi limare i cali. Le Borse più penalizzate sono quelle di Francoforte e Parigi, che registrano ribassi rispettivi del 3,21% del 2,83%. Londra segna una contrazione pari al 2,28%. Volano i prezzi di petrolio e del gas. - (PRIMAPRESS)