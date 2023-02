Confindustria: “Nel 2023 cresceremo dello 0,6%. Si allontana la recessione”

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'economia italiana va meglio del previsto, avviandosi ad evitare la recessione anche nel primo trimestre 2023. E' quanto stima Confindustria,sottolineando "l'ottima tenuta" nel 2022 e la resilienza del Paese.L'Ufficio studi prevede una crescita per il 2023 intorno allo 0,6%, migliore delle previsioni. Il ribasso del prezzo dell'energia da fine 2022 favorisce il calo dell'inflazione (+10,1% a gennaio) e ciò lascia intravedere lo stop al rialzo dei tassi da parte della Bce entro l'anno.Occupa- zione in crescita, fiducia in risalita. - (PRIMAPRESS)