Confcommercio, Sangalli: "Inflazione e caro bollette peseranno +416 euro su famiglie"

ROMA - Bollette,commercianti:stangata da 11mld "La vivacità dei consumi registrata in questi giorni rischia di essere una parentesi troppo breve. Inflazione e caro bollette, infatti, potrebbero ridimensionare il reddito reale e la capacità di spesa delle famiglie.Il governo deve assumere misure strutturali contro il caro energia". E' l'allarme del presidente di Confcommercio,Sangalli. Confcommercio calcola +426 euro a famiglia, per una spesa media di 1.950 euroe un totale di 11mld. Gas ed elettricità a +40% per le imprese del terziario.