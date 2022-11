Comunicazione: la banca Bapr ottiene il riconoscimento per la “Miglior Campagna” al Future Bancassurance 2022

(PRIMAPRESS) - RAGUSA - La campagna “Oltre” di Banca Agricola Popolare di Ragusa è stata premiata come Miglior Campagna Istituzionale nel corso della cerimonia di premiazione della 10° edizione del “Future Bancassurance Forum 2022”, appuntamento di riferimento del settore bancario e assicurativo che si è svolto a Milano.

Il progetto lanciato a marzo coincide con la nuova fase della banca come realtà fortemente radicata sul territorio, attenta alla comunità di riferimento e capace di proporre servizi che pongano al centro l’innovazione, la sostenibilità e l’inclusione. La campagna, attraverso un racconto continuo sui media, sui social e sul sito, ha contribuito a rafforzare questa forte vocazione dell’Istituto.

La campagna ideata da Bapr in collaborazione con l’agenzia Comin & Partners e realizzata dall’agenzia grafica MilkSoup presenta elementi legati alla storia della banca, forte dei 133 anni di storia ed esperienza, e al contempo elementi che raccontano la visione dell’Istituto, in grado appunto di Guardare Oltre. - (PRIMAPRESS)