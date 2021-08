Clima, Coldiretti: “Gli eventi estremi hanno ridotto del 10% il raccolto agricolo e la vendemmia”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Quest'anno l'agricoltura ha subito più di 1 miliardo di euro di danni per gli eventi climatici estremi che hanno investito le produzioni agricole.E' quanto sostiene Coldiretti. L'aumento del 74% di episodi climatici estremi (gelo primaverile ed estate funestata da siccità, trombe d'aria,alluvioni, bombe d'acqua e grandinate), ha portato al taglio del 5-10% per la vendemmia, del 10% per il grano e al dimezzamento per la frutta estiva. Coldiretti chiede interventi strutturali e strumenti di gestione del rischio. - (PRIMAPRESS)