Clessidra Factoring, finanziaria 2022: utile netto di 2 milioni di euro con una crescita del 405%

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il CdA di Clessidra Factoring ha approvato nei giorni scorsi la relazione finanziaria al 30 settembre 2022 che evidenzia un utile netto pari a 2,0 milioni di euro, in crescita del 405% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ed un patrimonio netto pari a 17,7 milioni di euro. “Sono passati due anni da quando il Gruppo Clessidra ha acquisito CoEFI e fondato Clessidra Factoring affidandone la gestione ad un team manageriale di primario livello ed in soli due anni siamo riusciti a raggiungere dei risultati che hanno superato ogni aspettativa – commenta Gabriele Piccini, Amministratore Delegato di Clessidra Factoring. – Nei primi nove mesi di quest’anno la Società ha realizzato un utile netto più che doppio rispetto all’intero 2021. Un risultato che è stato possibile grazie ad una crescita costante, trimestre dopo trimestre, di impieghi, volumi gestiti e del numero di clienti, oltre che da una elevata attenzione sul rischio di credito e nella gestione dei costi”. I primi nove mesi del 2022 hanno visto un turnover di 302,5 milioni di euro(+105% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ed in linea con il piano industriale); un monte crediti della Società di 103,6 milioni di euro(+50% rispetto al 30 settembre 2021) e un impiego lordo di 88,5 milioni di euro (+84% rispetto al 30 settembre 2021). Il numero di clienti operativi, inoltre, è quasi raddoppiato anno su anno, attestandosi a quota 190. - (PRIMAPRESS)