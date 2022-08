Clessidra Factoring: approvata la semestrale 2022 con utile netto di 1,5 mln di euro

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Consiglio di Amministrazione di Clessidra Factoring ha approvato la relazione finanziaria semestraleal 2022 che evidenzia un utile netto pari a 1,5 milioni di euro, in significativa crescita rispetto all’anno precedente, e un patrimonio netto a 17,2 milioni di euro.

“Nei primi sei mesi dell’anno, la Società ha confermato il trend di forte crescita avviato già nella seconda parte dello scorso anno, con unincremento degli impieghi e dei volumi gestiti, che ci ha permesso di superare gli obbiettivi di redditività del piano industriale – commenta Gabriele Piccini, Amministratore Delegato di Clessidra Factoring. – Un grande contributo al risultato positivo del semestre è arrivato dai volumi del secondo trimestre, nel quale abbiamo registrato un record sia in termini di turnover che di impieghi”.

I primi sei mesi del 2022 hanno visto un turnover di 194,5 milioni di euro(+198% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente ed in linea con il piano industriale); un monte crediti della Società di 99,2 milioni di euro(+180% rispetto al 30 giugno 2021) e un impiego lordo di 84,0 milioni di euro (+209% rispetto al 30 giugno 2021). Il numero di clienti operativi, inoltre, è più che raddoppiato anno su anno, attestandosi a quota 166. - (PRIMAPRESS)