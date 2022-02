Cinema: Tarak Ben Ammar acquisisce gli Studios de Paris ( Luc Besson) per 35 milioni di dollari

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Tarak Ben Ammar acquisisce gli Studios de Paris per 35 milioni di dollari (circa 33 milioni di euro) tramite la partecipata francese della Eagle Pictures. Con Eagle Pictures S.p.A. in Italia, gli Studios de Paris in Francia e la partecipazione di Eagle Pictures S.p.A. in Spyglass Media Group negli USA, l’intento di Ben Ammar è quello di creare un polo di produzione e distribuzione audiovisiva internazionale che parte dall'Italia con base in Europa - in Francia - e arriva fino agli Stati Uniti. Il complesso di teatri di posa alle porte di Parigi (9 teatri di posa con una superficie di 11.000 metri quadrati) ospiterà diverse produzioni di film e serie TV. - (PRIMAPRESS)