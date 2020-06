Christine Lagarde (Bce) annuncia un’iniezione di altri 600 miliardi di acquisto titoli per contrastare il Covid-19

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Bce dà seguito al piano d'acquisto di titoli in funzione anti-emergenza Covid: il programma sarà ampliato di 600 miliardi per un totale di 1.350 miliardi. Esteso anche l'orizzonte di intervento, con il termine previsto che scavalla la fine del 2020 per arrivare a tutto giugno 2021. L’ulteriore estensione del piano della Banca centrale europea nell'ambito del Pepp, era atteso con un programma d'acquisto anti-Covid da 750 miliardi fino alla fine dell'anno. Christine Lagarde, dopo incertezze iniziali aveva dato la sensazione che avrebbe rafforzato di almeno 500 miliardi il programma, con un'orizzonte esteso fino alla metà del prossimo anno.

Del resto l'ampiamento era apparso necessario perché l’emergenza economica ha già fatto volatilizzare una parte degli investimenti programmati dalla Banca Centrale. - (PRIMAPRESS)