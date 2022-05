Cgia: "Persi 24 mld Pil in Italia per il conflitto in Ucraina. Occorre misura salva-salari"

(PRIMAPRESS) - MESTRE - Gli effetti del conflitto in Ucraina, calcolati ad oggi, produrranno nell'anno in corso un calo del Pil di 24 mld di euro reali, una perdita di potere d'acquisto medio per famiglia pari a 929 euro. Lo fa sapere l'ufficio studi della Cgia. Le famiglie più penalizzate quelle di Trentino Alto Adige (-1.685 euro), Valle d'Aosta (-1.473 euro) e Lazio (-1.279 euro). Sono stime parziali e suscettibili di modifiche nel corso dei prossimi mesi. "Il governo approvi subito una misura salva-salari", chiede la Cgia. - (PRIMAPRESS)