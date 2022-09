Cessione ITA Airways: prevale la cordata Delta con Air France-KLM. È fuori MSC-Lufthansa

(PRIMAPRESS) - ROMA - La conclusione della possibile cessione del vettore aereo ITA ha sovvertito le previsioni che davano il gruppo MSC di Aponte in accordo con Lufthansa tra i maggiori accreditati all'acquisto."sarà oggi avviato un negoziato in esclusiva con il consorzio formato da Certares Management LLC, Delta Airlines Inc. e Air France-KLM S.A., la cui offerta è stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati»: lo ha comunicato ieri il ministero del Tesoro. «Alla conclusione del negoziato in esclusiva - aggiunge il ministero - si procederà alla sottoscrizione di accordi vincolanti solo in presenza di contenuti pienamente soddisfacenti per l’azionista pubblico».

La nuova proposta arrivata sul tavolo del governo dalla cordata guidata da Certares, Delta, Air France-Klm prevede che il fondo Usa acquisti il 50% più un’azione della società, più del 40% previsto nella prima offerta, di fatto privatizzandola. Viene previsto che il Mef possa nominare il presidente del Cda ed esprimere il gradimento per l’amministratore delegato. Il valore iniziale di Ita, secondo alcune fonti, dovrebbe essere di 700 milioni ma poi diventerebbe di 1.950milioni con due aumenti di capitale sottoscritti rispettivamente dal ministero (650 milioni) e da Certares (600 milioni).



