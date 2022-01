Caro energia, Cgia: "Le imprese italiane pagheranno 36 mld di euro in più". La regione più colpita la Lombardia (+8,5)

(PRIMAPRESS) - MESTRE - Per le imprese italiane il costo delle bollette dell'energia elettrica perserà per 36 Mld di euro in più. E' questo il costo che le aziende dovranno sostenere con un aggravio di quasi 36 mld rispetto al 2019, a causa dell'aumento delle tariffe elettriche.Lo calcola l'Ufficio studi Cgia. "Nel giro di 3 anni il costo della bolletta della luce in capo alle aziende è pressoché raddoppiato. Un incremento spaventoso che, sommato al rincaro del gas, costringerà molte attività, almeno temporaneamente, a chiudere gli impianti produttivi". La Regione più colpita è la Lombardia, dove l'aggravio sarà di 8,5 mld.Seguono Veneto (3,9 mld),Emilia Romagna (3,5 mld) e Piemonte (2,9 mld). - (PRIMAPRESS)