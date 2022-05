Campari presentati i dati del primo trimestre 2022. Kunze: “Inizio d’anno molto sostenuto”

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il Consiglio di Amministrazione di Davide Campari-Milano N.V. ha approvato le informazioni finanziarie aggiuntive al 31 marzo 2022 che fanno segnare

vendite nette pari a €534,8 milioni, con una variazione totale pari al +34,4%.

Lo Chief Executive Officer del gruppo di beverage, Bob Kunze-Concevitz ha commentato nel corso della presentazione: "Nel complesso abbiamo registrato un inizio d’anno molto sostenuto, con andamento molto positivo del business e forte ripresa del canale on-premise in Europa. La performance positiva è stata amplificata anche dall’effetto phasing e da basi di confronto favorevoli in un trimestre a bassa stagionalità. Riguardo alle prospettive per il resto del 2022, rimaniamo fiduciosi rispetto alle dinamiche positive del business per i nostri principali brand e mercati. Contestualmente, la nostra performance complessivamente rifletterà gli effetti di una graduale normalizzazione degli ordini di vendita dovuta al phasing, delle diverse basi di confronto nel corso dell’anno e del conflitto in Ucraina. Allo stesso tempo, la volatilità e l’incertezza permangono a causa della pandemia e delle tensioni geopolitiche in corso. Confermiamo la nostra guidance di margine EBIT stabile sulle vendite nette nel 2022 a livello organico mentre faremo leva su adeguati aumenti di prezzo così come su un favorevole mix delle vendite, per mitigare l’atteso intensificarsi delle pressioni inflazionistiche sui costi dei materiali". - (PRIMAPRESS)