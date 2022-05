Campari Group: secondo programma d’acquisto per azioni “sostenibili” riservate ai dipendenti

(PRIMAPRESS) - MILANO - Davide Campari-Milano annuncia l'avvio di un programma di acquisto di azioni proprie. Il Programma si basa su stock option e altri piani di incentivazione a base azionaria, già in vigore o da adottare. I beneficiari sono i dipendenti del gruppo. Il Programma sarà attuato in conformità alla delibera adottata dall’Assemblea degli Azionisti della Società tenutasi il 12 aprile 2022, che ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione ad acquisire, tramite una o più operazioni, un numero massimo di azioni componenti il capitale della Società che, sommato alle azioni proprie già detenute da Campari, non supererà i limiti di legge, per un periodo di 18 mesi dal 12 aprile 2022 al 12 ottobre 2023 (l’‘Autorizzazione’). L’Autorizzazione ha inoltre previsto che gli acquisti avvengano per (i) un prezzo minimo, escluse le spese, pari al valore nominale delle azioni Campari, e un prezzo massimo pari a un importo del 10% superiore al prezzo di apertura del giorno dell’acquisto delle azioni Campari. In ogni caso, come previsto dal Regolamento Delegato, le azioni non saranno acquistate a un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto. Il Programma sarà attuato (anche in relazione al volume di azioni da acquistare) nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti applicabili, incluso il Regolamento Delegato e il Regolamento (UE) . - (PRIMAPRESS)