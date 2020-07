Campari Group: il 4 luglio la sede legale si trasferisce in Olanda. Le azioni continueranno ad essere negoziate in Mta

(PRIMAPRESS) - MILANO - Confermato per il 4 luglio il trasferimento ufficiale della sede legale di Davide Campari-Milano S.p.A. in Olanda. A seguito del trasferimento della sede legale in Olanda le azioni della Società continueranno a essere negoziate sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (MTA) con il nuovo codice ISIN NL0015435975, attivo a decorrere dal 6 luglio 2020, senza necessità di alcun adempimento da parte degli azionisti. - (PRIMAPRESS)