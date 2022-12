Campari Group acquisisce il 70% dell’americana Wilderness Trail Distillery per 405,8 mln di euro

(PRIMAPRESS) - MILANO - Campari Group ha annunciato il perfezionamento dell'acquisizione del 70% di Wilderness Trail Distillery. L’operazione segue l'accordo che era stato annunciato il 31 ottobre scorso. Il corrispettivo pagato è stato di 405,8 milioni di euro per la quota iniziale del 70% del capitale, inclusivo degli aggiustamenti di prezzo attribuibili a cassa e a capitale circolante netto. Il corrispondente enterprise value per il 100% del capitale è pari a USD600 milioni (o €573,4 milioni al tasso di cambio di oggi), in assenza di cassa o debito finanziario. Come precedentemente comunicato, Campari Group acquisirà il restante 30% del capitale attravero un'opzione call/put esercitabile nel 2031. Contemporaneamente, facendo leva sul suo eccellente profilo finanziario e di business, Campari Group ha deciso di massimizzare la raccolta dei fondi a condizioni favorevoli per il finanziamento dell'acquisizione, ottimizzando così la disponibilità di cassa per investimenti nel business statunitense esistente come attualmente pianificato. Il 30 novembre 2022 è stato sottoscritto un prestito bancario per un importo complessivo di USD420 milioni, con tasso variabile, un piano di ammortamento e scadenza finale il 6 dicembre 2027. Il finanziamento è stato concesso a Campari America LLC, la società statunitense interamente controllata da Davide Campari-Milano N.V., da un gruppo di primarie istituzioni finanziarie composto da Bank of America, BNP Paribas (filiale italiana), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (filiale di Milano) e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Nell’operazione di finanziamento Allen & Overy ha agito in qualità di advisor legali per Campari Group e Clifford Chance ha agito in qualità di advisor legale per i mandated lead arranger e lender. - (PRIMAPRESS)