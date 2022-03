Borse: Milano apre con +2,36 e risalgono anche le asiatiche dopo una posizione più chiara della Cina sull’Ucraina

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Borsa di Milano ha aperto in forte rialzo: il primo Ftse Mib ha segnato +2,28% a 24.035 punti. Scatto in avvio anche per le altre principali Borse europee: Francoforte ha guadagnato il 2,36% con il Dax a quota 14.245 punti; Parigi è salita del 2,04% con il Cac 40 a quota 6.484 punti; Londra è più contenuta con il Fste 100 che ha segnato un +1,20% a 7.268 punti. Che cosa ha dato ottimismo alle borse? Senza dubbio, nonostante non si sia ancora arrivati ad una soluzione del conflitto ucraino, l’annuncio della Cina di voler lavorare per la stabilità dei mercati ha fatto risalire le borse asiatiche dopo il tonfo di ieri. E deve essere stato proprio questo a sollecitare la Cina a prendere posizioni un po’ più chiare sulla situazione in Ucraina. - (PRIMAPRESS)