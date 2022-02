Borse europee in rialzo sulla scia di Wall Street: migliore Francoforte a +1,31%

(PRIMAPRESS) - MILANO - Avvio in deciso rialzo per le Borse europee, sulla scia di Wall Street, dopo le perdite pesanti di ieri seguite al- l'intervento russo in Ucraina. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +1,03% in avvio a 25.136 punti. Londra segna +0,94%,Parigi +0,89%,Francoforte +1,31% A Tokyo il Nikkei ha chiuso a 1,95%.Mo- sca in volata intorno al 20%. E, dopo la fiammata di ieri, si sgonfiano i prezzi del gas: -14,3% a 115 euro al riavvio delle negoziazioni, e future aprile -14%, a 114. - (PRIMAPRESS)