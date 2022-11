Borse asiatiche: apertura in profondo rosso per le proteste in molte città per restrizioni “zero Covid”

(PRIMAPRESS) - HONG KONG - Apertura in profondo rosso per le Borse asiatiche, appesantite in particolare dalle proteste in molte città cinesi contro la strategia zero Covid. La preoccupazione degli investitori riguarda il rischio che l'aumento dei casi di COVID alimenti altre proteste e che i disordini sociali indeboliscano ulteriormente l'economia.Tokyo perde lo 0,60% mentre l'indice SZSE della Cina continentale l'1,63%. Shanghai cede l'1,80% e Hong Kong il 2,60% ma era arrivata anche a oltre il -3,5%. Taiwan segna il -1,79%. - (PRIMAPRESS)