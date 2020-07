Bonus vacanze: l'avvio lento nel primo giorno del via libera per le richieste degli under 40 mila di Isee

(PRIMAPRESS) - ROMA - Secondo i dati forniti dai ministeri, sarebbero circa 150 mila i bonus vacanze già erogati nel primo giorno di applicazione per un valore economico di 67.761.450 euro. Al momento sono solo 451 famiglie ad aver già impegnato il buono in strutture che aderiscono all'iniziativa del governo col decreto Rilancio come misura di sostegno al turismo interno dopo l'emergenza CoVid19. Il ministro Franceschini ha definito l’erogazione dei bonus come un "aiuto concreto a famiglie, alberghi e imprese". Può chiederlo chi ha un Isee entro i 40mila euro tramite 'IO', l'App per i servizi pubblici. La richiesta del bonus, partita ieri 1° luglio, non consente ancora di fare valutazioni per misurarne l’impatto effettivo sulle imprese del turismo che avevano criticato l’operazione per l’esiguità della misura di sostegno. - (PRIMAPRESS)