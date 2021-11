Bonomi (Confindustria): “Gli italiani non chiedono scioperi ma unità del paese e occupazione”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli italiani "tutto chiedono tranne che di andare in piazza". Parola del presidente di Confindustria, Bonomi, che risponde al segretario Cgil, Landini, che chiama allo sciopero se la Manovra non sarà modificata. "Gli italiani chiedono unità, soluzioni ai problemi e più occupazione". L'emergenza povertà "si risolve creando più lavoro, non più scivoli per mandare a casa chi lavora già. Bisognerebbe avere anche l'umiltà di ascoltare le imprese". "Paventavano milioni di licenziamenti: non troviamo da assumere". - (PRIMAPRESS)