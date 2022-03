Blue Stream, Eni pronta a cedere quota del gasdotto che collega la Russia alla Turchia

(PRIMAPRESS) - MILANO - Blue Stream, Eni pronta a cedere quota "Per quanto riguarda la partecipazione congiunta e paritaria con Gazprom nel gasdotto Blue Stream (che collega la Russia alla Turchia), Eni intende procedere alla cessione della propria quota". Lo afferma un portavoce dell'Eni. "L'attuale presenza di Eni in Russia è marginale, le joint venture in essere con Rosnet, legate a licenze esplorative nell'area artica, sono già congelate da anni anche per le sanzioni internazionali imposte a partire dal 2014", aggiunge la stessa fonte. - (PRIMAPRESS)