BIT 2022: in cerca della nuova bussola del turismo a Fieramilanocity tra pandemia e conflitto in Ucraina

(PRIMAPRESS) - MILANO - I difficili due anni della pandemia sanitaria e ora il conflitto in Ucraina, pone scelte difficile agli operatori del turismo che tentano di ritrovare la bussola alla prossima BIT 2022 che si aprirà a Fieramilanocity dal 10 al 12 aprile. Al netto delle difficoltà ancora presenti,tuttavia, una recente analisi del Barometro UNWTO(gennaio 2022), nel 2021 gli arrivi internazionali sono cresciuti del 4% a quota 415 milioni rispetto ai 400 del 2020, ma ancora al di sotto dei livelli pre-pandemia. Con un +54%, l’Europa Mediterranea è una delle regioni che ha recuperato di più mentre nel mondo il ritorno degli arrivi internazionali ai livelli pre-pandemici è previsto per il 2024. Certo in questa visione c'è da aggiungere la variabile conflitto che porterà ad annullare un consistente segmento di mobilità turistica.

Ecco perché quest’anno l’impegno di BITMilano per l’innovazione e la sostenibilità sa sarà ancora più intenso, per rispondere alle nuove richieste dei viaggiatori, e di conseguenza alle nuove esigenze degli operatori della filiera: BIT 2022 declinerà i trend in chiave di business tanto nelle proposte degli espositori lungo il percorso espositivo, come nei contenuti di un ricco programma convegnistico.Per rispondere alle diverse esigenze degli operatori, la manifestazione sarà declinata in tre aree, caratterizzate da temi chiave per il turismo: Leisure, MICE, BeTech.

All’interno di Leisure si incontreranno domanda e offerta del turismo italiano e internazionale in tutte le sue declinazioni, dal turismo enogastronomico a quello slow e sostenibile fino alle proposte da tutto il mondo.

BeTech raggrupperà le aziende che offrono servizi di business & networking e contenuti esclusivi digitali e social, sia fisici sia virtuali. Rappresenterà l’anima di BIT che guarda alle avanguardie tecnologiche nel settore e offre loro una visibilità inedita.Il MICE Village sarà l’area interamente dedicata al settore degli eventi, meeting e congressi, riservata unicamente agli operatori del MICE e ai top buyer. Comprenderà tutto ciò che riguarda i viaggi d’affari e le proposte per il corporate. - (PRIMAPRESS)