Bce: Lagarde conferma i tassi d’interesse a zero e misure selettive “non convenzionali”

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - Nella riunione odierna la BCE ha confermato i tassi di interesse: il saggio di riferimento resta fermo allo zero mentre quello sui depositi è negativo e pari al -0,5%. Inoltre, la BCE ha deciso alcune modifiche ai piano di acquisto titoli. Misure selettive "non convenzionali" per sostenere le condizioni di liquidità del sistema finanziario europeo come lo ha definito il presidente della Bce, Christine Lagarde. Le principali novità sono la riduzione dei tassi applicati sulle operazioni di rifinanziamento TLTRO III e nuove operazioni anti-pandemiche denominate PELTROS, con la promessa, se necessario, di accrescere l'attuale piano di acquisto titoli (PEPP) da 750 miliardi.

Misure che di fatto approntano nuova liquidità per complessivi 240 miliardi, ma si rivelano inferiori alle attesedegli economisti che puntavano su un pacchetto aggiuntivo di 500 miliardi.

Il Consiglio direttivo, presieduto da Christine Lagarde, ha deciso innanzi tutto di "allentare ulteriormente" le condizioni sulle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO III) condotte nel periodo da giugno 2020 a giugno 2021, riducendo il tasso di interesse a 50 punti base al di sotto del tasso di interesse medio praticato per le consuete operazioni Repo. Per le controparti che raggiungeranno date soglie di prestito, il tasso di interesse nel periodo da giugno 2020 a giugno 2021 sarà ora di 50 punti base al di sotto del tasso medio di deposito presso lo stesso periodo. - (PRIMAPRESS)