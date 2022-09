Bce: la decisione di alzare i tassi per bloccare la recessione. Lagarde: “L’economia dell’Eurozona ristagnerà”

(PRIMAPRESS) - FRANCOFORTE - "L'inflazione rimane troppo alta ed è probabile che resti al di sopra dell'obiettivo per un lungo periodo". Così la presidente della Bce, Lagarde, ha motivato la decisione unanime del Consiglio direttivo sul rialzo dei tassi, anche in futuro. "L'impennata dei prezzi di energia e generi alimentari, le pressioni sulla domanda in alcuni settori" e "le strozzature dell'offerta continuano a far salire l'inflazione",avverte.L'economia dell'Eurozona "ristagnerà in questa fine di anno e nel 1º trimestre 2023".Nelllo scenario peggiore sarà "recessione". - (PRIMAPRESS)