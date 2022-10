Banca Sistema misura la performance di ProntoPegno Spa con un volume di 135 mln di euro

(PRIMAPRESS) - M.iLANO - Monte dei Pegni del Gruppo Banca Sistema ha annunciato di aver oltrepassato le 60.000 polizze attive e i 32.500 clienti, registrando 135 milioni di euro di volumi a fine settembre 2022, in Italia. Sono i numeri del piano di crescita di ProntoPegno che prosegue anche sul fronte dell’espansione verso mercati esteri, con l’avvio dell’operatività della società greca di pegno, di cui ProntoPegno detiene l’intero capitale sociale. Prossima l'apertura apre della sua filiale di Solonos Street 75 ad Atene.

L’avvio delle attività in Grecia, il rafforzamento della rete in Italia e la progressiva digitalizzazione dei processi, con l’App DigitalPegno che conta oggi oltre 9.500 utenti registrati, 12.000 offerte in asta eseguite digitalmente e 6.800 rinnovi di polizze online, si inseriscono nel percorso del piano strategico 2021-23 delineato dal Gruppo Banca Sistema. - (PRIMAPRESS)