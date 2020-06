Banca Mondiale: il Pil dei paesi si contrarrà del 5,2% nel 2020. E' la recessione più grave dopo 60 anni

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Dopo i dati di previsione del Pil italiano resi noti ieri dall’Istat, ecco che arrivano le previsioni della Banca Mondiale per il Pil globale che si contrarrà del 5,2% nel 2020, per poi rimbalzare del 4,2% nel 2021. Questa la stima contenuta nel Rapporto semestrale della Banca Mondiale, che sottolinea come si tratti della recessione più grave dalla fine della Seconda guerra mondiale. Per la prima volta in 60 anni, mercati emergenti e Paesi in via di sviluppo avranno il Pil in calo, con conseguenze drammatiche. Tra i 70 e i 100mln di persone,infatti, diventeranno estremamente povere e dovranno vivere con meno di 1,90 dollari al giorno. - (PRIMAPRESS)