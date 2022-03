Aziende: la performance di L&S nel settore dell'illuminazione con il controllo del fondo Clessidra

(PRIMAPRESS) - PORDENONE - L'azienda di sistemi di illuminazione L&S di Maron di Brugnera in provincia di Pordenone, raggiunge i 100 milioni di fatturato forte della spinta dei mercati asiatici e del controllo del fondo Clessidra Private Equity Sgr entrato nel pacchetto azionario dal 2019. L'azienda fondata nel 1977 è ora caratterizzata da un footprint internazionale, con una presenza diretta nei mercati chiave per l'industria dell'illuminazione. Il Gruppo, con un organico di 450 persone, opera anche con società commerciali e impianti produttivi in Germania, Cina e USA, dove hanno sede anche 3 centri R&D state-of-the-art. Il gruppo distribuisce i propri prodotti in oltre 50 nazioni e i propri clienti includono produttori di cucine e altri tipi di arredamenti, ascensori e scale mobili, retailers di lusso, shopfitters e distributori.

Il commento di Pietro Barteselli, CEO di L&S, sulla performance economica: “Il risultato raggiunto conferma la strategia impostata e la validità dei nuovi progetti intrapresi: dal lancio di nuove collezioni ad alto contenuto di design e tecnologia, al rinnovo dell’immagine e all’implementazione di attività digitali. I clienti ci stanno riconoscendo il nostro eccellente servizio e approccio di partnership. La luce è sempre più protagonista di tutti gli ambienti in cui viviamo con soluzioni che coniugano funzionalità, emozione, eco-sostenibilità, benessere e sicurezza. In questo ultimo anno non ci siamo mai fermati, anche a fronte di una situazione critica a causa pandemia ed estremamente complessa delle catene di fornitura. Nel 2022 continueremo con fiducia e determinazione questo percorso per essere riconosciuti sempre più a livello mondiale come player di riferimento nei diversi settori e migliorare l’esperienza dei nostri clienti attraverso i nuovi prodotti e una piattaforma industriale globale.”

Un successo arrivato anche all'intervento del fondo Clessidra : "Il gruppo L&S è stato acquisito dal fondo Clessidra Private Equity, con la visione strategica di valorizzazione e rafforzamento di aziende italiane di successo da accompagnare verso una nuova fase di espansione.- Ha commentato il Ceo di Clessidra, Andrea Ottaviano - Il risultato raggiunto nel 2021 è una prima importante tappa e premia la capacità e competenza di Clessidra nell'operare a fianco del management nella creazione di valore d'impresa".