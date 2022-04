Aziende: Carina Schiestl-Swarovski lascia la posizione di Ceo di Swarovski Optik. Gestione a terna di manager esterni

(PRIMAPRESS) - AUSTRIA - Carina Schiestl-Swarovski ha formalizzato ieri le dimissioni dalla sua posizione di Ceo di Swarovski Optik dopo 16 anni ed entra nel comitato consultivo. I membri del gruppo familiare tirolese a capo dello storico brand di ottiche da osservazione stanno gradualmente lasciando l'attività operativa per demandarla ad un management esterno così come sta accadendo nel tempo per molte aziende e gruppi familiari.

Dopo 16 anni alla guida del principale produttore mondiale di ottiche sportive di alta precisione, l'ex CEO Carina Schiestl-Swarovski entrerà a far parte dell'Advisory Board di Swarovski Optik e dell'Advisory Board di Tyrolit Schleifmittelwerke a far data da oggi 1 aprile 2022, succedendo a sua madre. La gestione dell'azienda familiare tirolese è affidata al team dirigenziale, Andreas Gerk (CEO), Stefan Hämmerle e Thomas Saller. Lo ha deciso il comitato consultivo di Swarovski Optik KG durante la riunione tenuta ieri.

Sotto la guida di Carina Schiestl-Swarovski, il fatturato dell'azienda familiare tirolese è quasi triplicato. Con un fatturato di 210 milioni di euro (+27% rispetto al 2020), il 2021 è stato l'anno finanziario di maggior successo negli oltre 70 anni di storia dell'azienda.

“Swarovski Optik ha stabilito nuovi standard nel settore dell'ottica sportiva con una serie di innovazioni. Come azienda con forti radici in Tirolo, agiamo in modo sostenibile e lungimirante per amore della natura. Con i nostri elevati standard di qualità, siamo sinonimo di continuità nel corso delle generazioni. Il nostro obiettivo era ed è continuare a crescere in modo sostenibile per garantire posti di lavoro e aumentare continuamente il valore dell'azienda", ha affermato Carina Schiestl-Swarovski in una nota inviata alla rete del gruppo tirolese. - (PRIMAPRESS)