Automotive: tutti "gli uomini" di Marco Santucci ai vertici di Jaguar Land Rover Italia per il Modern Luxury

(PRIMAPRESS) - ROMA - Marco Santucci, dallo scorso settembre nel doppio incarico di Amministratore Delegato e Presidente di Jaguar Land Rover Italia ha già fissato i nuovi orizzonti del suo mandato in uno dei periodi più controversi del mercato dell'automotive: traghettare l’Azienda nel mondo del Modern Luxury. Jaguar e Land Rover, infatti, intendono ridefinire i parametri del Modern Luxury nel mondo automobilistico attraverso il design e nuovi standard in materia di impatto ambientale e esperienza del cliente, rimanendo, al contempo, fedeli ai propri valori storici. Questo, in un panorama mondiale di grande accelerazione del cambiamento che richiede adattabilità nell’affrontare l’innovazione in maniera coraggiosa. Di qui il riassetto delle funzioni della squadra di "comando". Caterina Galgano, Chief Financial Officer, entrata a far parte di Jaguar Land Rover Italia lo scorso 1° dicembre, dopo oltre 27 anni di esperienza all’interno di organizzazioni di primo livello, subentra a Federico Palumbieri, passato all’ Headquarter europeo di Jaguar Land Rover nel ruolo di European Finance Director. Fabio Romano, Chief Marketing Officer si conferma a capo della Divisione Marketing e PR a cui rispondono le Direzioni di Prodotto, Comunicazione, PR e i settori esperenziali Eventi e Retail Marketing Andrea Mancini, Chief Sales Officer già Direttore Vendite Jaguar Land Rover Italia, assume la responsabilità dell’intera struttura commerciale che comprende le direzioni Pianificazione Vendite, Flotte, Usato, Servizi Finanziari, oltre a guidare l’innovazione nell’esperienza di acquisto. Arturo Frixa, Chief Customer Service Officer si conferma a capo della Divisione Post Vendita con la responsabilità della struttura commerciale customer service, tecnica, della gestione ricambi e del customer care, contribuendo quindi fortemente alla fidelizzazione del cliente. Paolo Daniele, Chief Network Operations Officer che, dopo una consolidata esperienza in ambito commerciale, assume la responsabilità della Divisione Sviluppo Rete e Formazione, funzione nevralgica in una fase di grande evoluzione della Rete di Vendita, alla luce dei nuovi trend che stanno influenzando il settore dell’automotive. Completa la squadra della prima linea Maria Cristina Pagliuca, HR Director, titolare della divisione Risorse Umane, funzione particolarmente strategica in un momento di grande evoluzione del mondo del lavoro. Marco Santucci, Chief Executive Officer di Jaguar Land Rover Italia ha dichiarato: “Sono orgoglioso di questa squadra che, focalizzandosi nell’identificare e sviluppare i leader del futuro, traghetterà entrambi i nostri brand nel mondo del Modern Luxury. Questa squadra ci porterà ad offrire esperienze personalizzate per un cliente sempre più esigente e con un’attenzione sempre maggiore all’impatto sociale. E solo la coralità di una grande squadra agile, veloce, pronta a trasformare le sfide in nuove opportunità, farà la differenza.” - (PRIMAPRESS)