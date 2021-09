Automotive: Stellantis verso l'acquisto di First Investors, la finanziaria Usa per l'acquisto di auto

(PRIMAPRESS) - PAESI BASSI - Stellantis ha raggiunto un accordo per acquistare First Investors Financial Services Group,società di finanziamento per l'acquisto di auto negli Stati Uniti. Lo ha annunciato il gruppo in una nota, sottolineando che l'operazione, tutta in contanti, ha un valore di 285milioni di dollari. "Questa transazione è una significativa pietra miliare nella strategia di finanziamento delle vendite nel mercato degli Stati Uniti", ha affermato l'amministratore delegato, Carlos Tavares. - (PRIMAPRESS)