Automotive: si intensifica la partnership tra Gruppo Renault e Nissan Motor per "Progetti a forte creazione di valore"

(PRIMAPRESS) - BOULOGNE-BILLANCOURT (FRANCIA) - Si intensifica la partnership tra Gruppo Renault e Nissan Motor Co. Il rilancio della collaborazione, si legge in in un comunicato avrà come scopo "Progetti operativi a forte creazione di valore". Il Gruppo Renault e Nissan manterrebbero una partecipazione incrociata del 15%, con un impegno di lock-up e un obbligo di massimale delle partecipazioni. Sarebbero entrambe in grado di esercitare liberamente i diritti di voto connessi alla partecipazione diretta del 15%, con un tetto massimo del 15%. Renault trasferirebbe il 28,4% delle sue azioni Nissan in un fondo fiduciario francese, in cui i diritti di voto sarebbero “neutralizzati” per la maggior parte delle decisioni, ma in cui i diritti economici (dividendi e proventi dalla vendita delle azioni) andrebbero sempre interamente a vantaggio del Gruppo Renault fino alla vendita delle azioni stesse. Il gruppo francese impartirebbe al fondo fiduciario l’ordine di vendere le azioni Nissan con un processo ordinato e organizzato, se le condizioni economiche risultassero ragionevoli per il Gruppo Renault, ma non avrebbe l’obbligo di venderle entro un lasso di tempo specifico e predeterminato. - (PRIMAPRESS)