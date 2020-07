Automotive: per l'auto è semestre nero (-46,1%), recuperano le due ruote con la ripresa di giugno

(PRIMAPRESS) - MILANO - Se il settore delle due ruote torna a sorridere dopo il lungo lockdown, con un giugno che chiude a +37%, non si può dire altrettanto per le auto che continua a registrare un calo di immatricolazioni del -23,1% nel mese appena conclusosi. Secondo l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori (Ancma), la performance di giugno che ha dimostrato un dinamismo della domanda, va tuttavia messa in relazione anche con il 22,6% perso dal settore nel primo semestre. “Ovviamente i volumi persi non saranno più recuperati - commenta il presidente di Ancma, Paolo Magri”. Una spinta al settore elettrico potrà venire dalla recente approvazione di un emendamento promosso da ANCMA e finalizzato a cancellare l'obbligo di rottamazione previsto per l'acquisto con Ecobonus di una moto o di uno scooter a emissioni zero. Con la conversione in legge del Decreto rilancio sarà infatti possibile beneficiare di uno sconto del 30% sul prezzo di acquisto, che salirà fino al 40% in caso di rottamazione di un veicolo termico. Nel segmento “sostenibile” c’è anche l’unico motivo rincuorante per il settore auto. Secondo i dati forniti da Federauto, le auto ad alimentazione ibrida valgono il 13,29 del mercato con una crescita del +83,9%. Prosegue il declino, invece, delle autovetture diesel con una flessione tendenziale mese su mese del -34,6%, mentre la quota di mercato si attesta al 35,6%; in calo del -28,7% anche le auto a benzina (39,8% di quota), del -19,1% quelle a GPL (7,3% di quota) e del -11,4% quelle alimentate a metano (2,4% di quota). - (PRIMAPRESS)